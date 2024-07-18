(Нискоблинова) Неонила Савелиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1885
Сын: Нискоблинов Василий Яковлев
Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Захаров
Рождение ребёнка
03.07.1888
Сын: Нискоблинов Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Захаров
Рождение ребёнка
12.06.1891
Сын: Нискоблинов Арсений Яковлев
Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Захаров