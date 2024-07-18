(Нискоблинова) Неонила Савелиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нискоблинова) Неонила Савелиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1885

Сын: Нискоблинов Василий Яковлев

Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Захаров

Рождение ребёнка
03.07.1888

Сын: Нискоблинов Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Захаров

Рождение ребёнка
12.06.1891

Сын: Нискоблинов Арсений Яковлев

Отец ребёнка: Нискоблинов Яков Захаров

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