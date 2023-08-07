Ефремова Екатерина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Екатерина Архиповна

Ефремова Екатерина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

С 1850 по 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1835 ст.

Муж: Ефремов Егор Семёнович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Ефремов Пётр Егорович

Отец ребёнка: Ефремов Егор Семёнович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Ефремова Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Ефремов Егор Семёнович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Ефремов Иван Егорович

Отец ребёнка: Ефремов Егор Семёнович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
С 1850 по 1858 ст.
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close