Ефремова Екатерина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиС 1850 по 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1835 ст.
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Ефремов Егор Семёнович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Ефремова Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Ефремов Егор Семёнович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Ефремов Егор Семёнович
Смерть
С 1850 по 1858 ст.