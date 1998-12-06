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Рябенкова Елена Тихоновна

Место рождения

Лучеса, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.05.1920

Дата смерти

06.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1920

Отец: Рябенков Тихон

Мать: Рябенкова Матрёна?

Лучеса, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Простоквашин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
16.02.1951

Дочь: Чупыра (Рябенкова) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Простоквашин Иван Семёнович

Рождение ребёнка
18.01.1957

Дочь: Ерофеева (Рябенкова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Простоквашин Иван Семёнович

Смерть
06.12.1998
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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