Рябенкова Елена Тихоновна
Место рождения
Дата рождения25.05.1920
Дата смерти06.12.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1920
Отец: Рябенков Тихон
Мать: Рябенкова Матрёна?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1951
Дочь: Чупыра (Рябенкова) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Простоквашин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
18.01.1957
Дочь: Ерофеева (Рябенкова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Простоквашин Иван Семёнович
Смерть
06.12.1998
Пенза, город Пенза, Пензенская область