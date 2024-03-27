Халилова Мениря
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1958
Рождение ребёнка
29.01.1961
Рождение ребёнка
06.03.1966
Рождение ребёнка
17.02.1968
Смерть
Неизвестно