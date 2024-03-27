Халилова Мениря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалилова Мениря

Халилова Мениря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилов Жафяр Хамзинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халилов Жафяр Хамзинович

Рождение ребёнка
12.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилов Жафяр Хамзинович

Рождение ребёнка
29.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилов Жафяр Хамзинович

Рождение ребёнка
06.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилов Жафяр Хамзинович

Рождение ребёнка
17.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилов Жафяр Хамзинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.