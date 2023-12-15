Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаранина (Мартьянова) Лидия Платоновна

Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна

Место рождения

Ивановское, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

08.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Углова (Каранина) Надежда

Отец ребёнка: Каранин Сергей

Рождение ребёнка
1911

Сын: Каранин Николай

Отец ребёнка: Каранин Сергей

Бракосочетание
28.01.1911

Муж: Каранин Сергей

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Каранин Вениамин

Отец ребёнка: Каранин Сергей

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1917

Сын: Каранин Сергей

Отец ребёнка: Каранин Сергей

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1927

Сын: Каранин Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Каранин Сергей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.