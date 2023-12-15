Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна
Место рожденияИвановское, Вологодский район, Вологодская область
Дата рождения08.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Углова (Каранина) Надежда
Отец ребёнка: Каранин Сергей
Рождение ребёнка
1911
Сын: Каранин Николай
Отец ребёнка: Каранин Сергей
Бракосочетание
28.01.1911
Муж: Каранин Сергей
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Каранин Вениамин
Отец ребёнка: Каранин Сергей
Рождение ребёнка
19.02.1917
Сын: Каранин Сергей
Отец ребёнка: Каранин Сергей
Рождение ребёнка
18.12.1927
Сын: Каранин Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Каранин Сергей
Смерть
Неизвестно