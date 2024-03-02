Романова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Сын: Фирстов Авраам Васильевич
Отец ребёнка: Фирстов (Фирсов) Василий Иванович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Фирстов Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Фирстов (Фирсов) Василий Иванович
Смерть
Неизвестно