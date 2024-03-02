Романова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирстов (Фирсов) Василий Иванович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Фирстов Авраам Васильевич

Отец ребёнка: Фирстов (Фирсов) Василий Иванович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Фирстов Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Фирстов (Фирсов) Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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