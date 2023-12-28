Крюков Алексей Викторович
Место рождениясело Линево, Жирновский район
Дата рождения02.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1969
Отец: Крюков Виктор Павлович
Мать: Мотылева Нина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1988
Дочь: Власова (Крюкова) Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.2000
Дочь: Богатырева (Крюкова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Васенина Елена Леонидовна