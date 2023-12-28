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Крюков Алексей Викторович

Место рождения

село Линево, Жирновский район

Дата рождения

02.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1969

Отец: Крюков Виктор Павлович

Мать: Мотылева Нина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васенина Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
21.09.1988

Дочь: Власова (Крюкова) Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
14.04.2000

Дочь: Богатырева (Крюкова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Васенина Елена Леонидовна

Калининград, город Калининград, Калининградская область

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