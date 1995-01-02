Неверов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти11978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Неверов Николай Александрович
Мать ребёнка: Ермакова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: Неверова Нина Александровна
Мать ребёнка: Ермакова Антонина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11978