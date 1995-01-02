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Неверов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

11978

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Неверов Николай Александрович

Мать ребёнка: Ермакова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: Неверова Нина Александровна

Мать ребёнка: Ермакова Антонина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Антонина Семеновна

Смерть
11978
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