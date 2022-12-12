Савушкина (Шумилкина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина (Шумилкина) Анна Николаевна

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Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

25.04.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.01.1970

Сын: Савушкин Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Савушкин Геннадий Александрович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
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