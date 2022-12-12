Савушкина (Шумилкина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1970
Сын: Савушкин Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Савушкин Геннадий Александрович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия