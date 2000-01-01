Захарова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

07.11.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Сергиева Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Захаров Митрофан Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Мухачева Юлия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1873
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