Захарова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти07.11.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Сергиева Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Захаров Митрофан Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Мухачева Юлия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1873