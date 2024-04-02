Ретивов Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРетивов Виктор Алексеевич

Ретивов Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

05.12.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебрякова Мария

Рождение ребёнка
08.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебрякова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Мария

Смерть
05.12.1971
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