Ретивов Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти05.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серебрякова Мария
Рождение ребёнка
08.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серебрякова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебрякова Мария
Смерть
05.12.1971