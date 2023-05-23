Потеряев Фрол Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Мария Фроловна
Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Евгения Фроловна
Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно