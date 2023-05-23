Потеряев Фрол Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряев Фрол Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Мария Фроловна

Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Евгения Фроловна

Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Иван Фролович

Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Кирилл Фролович

Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Ивойло Фролович

Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потеряев Елисей Фролович

Мать ребёнка: Потеряева Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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