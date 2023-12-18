Тарасов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1902

Дата смерти

03.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1952

Сын: Тарасов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Тарасова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьянц Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Тарасова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проняева Аделя Яковлевна

Мать ребёнка: Тарасова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Аделина Яковлевна

Мать ребёнка: Тарасова София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Эдуард Яковлевич

Мать ребёнка: Тарасова София

Смерть
03.08.1983
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