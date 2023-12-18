Тарасов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1902
Дата смерти03.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1952
Сын: Тарасов Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Тарасова София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьянц Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Тарасова София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проняева Аделя Яковлевна
Мать ребёнка: Тарасова София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Аделина Яковлевна
Мать ребёнка: Тарасова София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова София
Смерть
03.08.1983