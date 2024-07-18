Корнаева Рема Хаджумаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнаева Рема Хаджумаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнаев Хаджумар Дзахоевич

Мать: Акоева Нина Лаврентьевна (Адзиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тогоев Владислав Памирович

Отец ребёнка: Тогоев Памир х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тогоев Анатолий Памирович

Отец ребёнка: Тогоев Памир х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тогоев Вячеслав (Славик) Памирович

Отец ребёнка: Тогоев Памир х

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тогоев Памир х

Смерть
Неизвестно

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