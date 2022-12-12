Прокопьева (Герасимова) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Бракосочетание
20.02.1957
Рождение ребёнка
16.03.1960
Сын: Изосимов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Изосимов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
11.12.1965
Дочь: Ефремова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Прокопьев Пётр Прокопьевич
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
22.05.1968
Сын: Прокопьев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Прокопьев Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
04.12.1973
Дочь: Лебакина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Прокопьев Пётр Прокопьевич