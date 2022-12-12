Прокопьева (Герасимова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева (Герасимова) Елена Николаевна

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Место рождения

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Герасимов Николай Герасимович

Мать: Герасимова Анна Егоровна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
20.02.1957

Муж: Изосимов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1960

Сын: Изосимов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Изосимов Алексей Андреевич

Оша, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1965

Дочь: Ефремова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Прокопьев Пётр Прокопьевич

Оша, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1965

Муж: Прокопьев Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.05.1968

Сын: Прокопьев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Прокопьев Пётр Прокопьевич

Оша, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1973

Дочь: Лебакина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Прокопьев Пётр Прокопьевич

Оша, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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