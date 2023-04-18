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Пимошин Владислав Михайлович

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Место рождения

Черемхово Иркутская обл

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

02.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: не указан

Мать: Иванова Римма Степановна

Черемхово Иркутская обл
Рождение ребёнка
13.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пимошина Надежда Григорьевна

Томск
Рождение ребёнка
19.10.1978

Дочь: Пимошина Галина Владиславовна

Мать ребёнка: Пимошина Надежда Григорьевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
02.10.1992
Стрежевой
Похоронен Томск
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