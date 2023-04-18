Пимошин Владислав Михайлович
Место рожденияЧеремхово Иркутская обл
Дата рождения01.01.1951
Дата смерти02.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Мать: Иванова Римма Степановна
Черемхово Иркутская обл
Рождение ребёнка
13.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пимошина Надежда Григорьевна
Томск
Рождение ребёнка
19.10.1978
Дочь: Пимошина Галина Владиславовна
Мать ребёнка: Пимошина Надежда Григорьевна
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
02.10.1992
Стрежевой
Похоронен Томск