Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Отец: Иван Федоров
Мать: Елена Изотова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869