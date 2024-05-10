Вершко (Млынец) Нина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершко (Млынец) Нина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1951

Отец: Млынец Кирилл Емельянович

Мать: Млынец (Король) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершко Константин Павлович

Новая Попина, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.06.1981

Дочь: Антончик (Вершко) Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Вершко Константин Павлович

Рождение ребёнка
19.12.1988

Сын: Вершко Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Вершко Константин Павлович

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