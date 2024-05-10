Вершко (Млынец) Нина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1951
Рождение ребёнка
24.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершко Константин Павлович
Новая Попина, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.06.1981
Дочь: Антончик (Вершко) Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Вершко Константин Павлович
Рождение ребёнка
19.12.1988
Сын: Вершко Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Вершко Константин Павлович