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Григорий Исаев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Исай Трофимов (Ич)

Мать: Татьяна Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
24.10.1820 ст.

Жена: Марья Петрова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Татьяна Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Марья Петрова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Федор Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Марья Петрова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Василий Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Марья Петрова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Андрей Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Марья Петрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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