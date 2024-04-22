Григорий Исаев (Ич)
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Исай Трофимов (Ич)
Мать: Татьяна Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
24.10.1820 ст.
Жена: Марья Петрова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Татьяна Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Марья Петрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Федор Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Марья Петрова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Марья Петрова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Марья Петрова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно