Букин Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Букина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Букина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Анна
Упоминание
Неизвестно
Пропал без вести на войне
Смерть
Неизвестно