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Букин Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1898

Отец: Букин Григорий Феоктистович

Мать: Букина Татьяна Памфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Букина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Букина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Анна

Упоминание
Неизвестно
Пропал без вести на войне
Смерть
Неизвестно
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