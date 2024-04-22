Абт Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1979
Бракосочетание
10.06.2010
Жена: Фоос Наталья Робертовна
Рождение ребёнка
14.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоос Наталья Робертовна
Рождение ребёнка
12.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоос Наталья Робертовна