Абт Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абт Виктор Владимирович

Место рождения

Новоселовка, Костанайский район, Костанайская область

Дата рождения

09.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселовка, Костанайский район, Костанайская область
Бракосочетание
10.06.2010

Жена: Фоос Наталья Робертовна

Рождение ребёнка
14.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоос Наталья Робертовна

Рождение ребёнка
12.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоос Наталья Робертовна

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