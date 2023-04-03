(Редько) Анна
Место рожденияЧечено-Ингушетия, , ,
Дата рождения20.08.1924
Дата смерти18.04.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
15.12.1948
Муж: Прядкин Павел
Рождение ребёнка
08.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прядкин Павел
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1952
Сын: Прядкин Павел
Отец ребёнка: Прядкин Павел
Смерть
18.04.1994