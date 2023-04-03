(Редько) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Редько) Анна

Место рождения

Чечено-Ингушетия, , ,

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

18.04.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
15.12.1948

Муж: Прядкин Павел

Рождение ребёнка
08.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прядкин Павел

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1952

Сын: Прядкин Павел

Отец ребёнка: Прядкин Павел

Смерть
18.04.1994
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

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