Гущин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1924
Дата смерти07.02.2003
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924
Отец: Гущин Алексей Максимович
Мать: Гущина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1948
Дочь: Гущина Вера Александровна
Мать ребёнка: Гущина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1951
Дочь: Кожина Тамара Александровна
Мать ребёнка: Гущина Надежда Ивановна
Смерть
07.02.2003