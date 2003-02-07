Гущин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1924

Дата смерти

07.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1924

Отец: Гущин Алексей Максимович

Мать: Гущина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1948

Дочь: Гущина Вера Александровна

Мать ребёнка: Гущина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1951

Дочь: Кожина Тамара Александровна

Мать ребёнка: Гущина Надежда Ивановна

Смерть
07.02.2003
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