Елистратов Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратов Геннадий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елистратов Михаил Алексеевич

Мать: Лихолет Татьяна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Ивановна

Светлый, Светловский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратов Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елистратов Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1966

Дочь: Елистратова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Ивановна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
09.05.1999
точный месяц неизвестен, может апрель

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