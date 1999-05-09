Елистратов Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Светлый, Светловский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елистратов Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елистратов Константин Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1966
Дочь: Елистратова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Ивановна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
09.05.1999
точный месяц неизвестен, может апрель