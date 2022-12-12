Тимченко Иван Никонович
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рождения1824
Дата смерти11.12.1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тимченко Николай Никонович
Мать: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1863
Сын: Тимченко Леонтий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1863
Дочь: Тимченко Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1866
Дочь: Тимченко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.12.1882
Место жительства
До 1882