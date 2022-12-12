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Тимченко Иван Никонович

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Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

11.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тимченко Николай Никонович

Мать: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1863

Сын: Тимченко Леонтий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1863

Дочь: Тимченко Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.03.1866

Дочь: Тимченко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
11.12.1882
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Место жительства
До 1882
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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