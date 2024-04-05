Zęgota (Mianowska) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jędryszczyk/Andryszczyk (Zęgota) Katarzyna
Отец ребёнка: Zęgota Piotr
Рождение ребёнка
01.10.1828
Сын: Zęgota Franciszek
Отец ребёнка: Zęgota Piotr
Osuchowa
Смерть
1836
Poręba-Kocęby