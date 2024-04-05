Zęgota (Mianowska) Anna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Zęgota (Mianowska) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jędryszczyk/Andryszczyk (Zęgota) Katarzyna

Отец ребёнка: Zęgota Piotr

Рождение ребёнка
01.10.1828

Сын: Zęgota Franciszek

Отец ребёнка: Zęgota Piotr

Osuchowa
Смерть
1836
Poręba-Kocęby

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