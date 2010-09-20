Алексеев Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1963
Дата смерти20.09.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1987
Дочь: Алексеева Евгения Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.2000
Дочь: Алексеева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.09.2010