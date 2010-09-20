Алексеев Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Андрей Юрьевич

Алексеев Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1963

Дата смерти

20.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1987

Дочь: Алексеева Евгения Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.2000

Дочь: Алексеева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.09.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.