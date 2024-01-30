Адамович (Осипова) Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамович (Осипова) Анна Викторовна

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Место рождения

Борисов, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

25.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1982

Отец: Осипов Виктор Александрович

Мать: Осипова (Булега) Оксана Петровна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрович Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адамович Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
07.04.2003

Сын: Адамович Леон Геннадьевич

Отец ребёнка: Владимиров Павел Вячеславович

Рождение ребёнка
08.09.2022

Сын: Петрович Савелий Павлович

Отец ребёнка: Петрович Павел Сергеевич

Республика Польша

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