Адамович (Осипова) Анна Викторовна
Место рождения
Дата рождения25.12.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.2003
Сын: Адамович Леон Геннадьевич
Отец ребёнка: Владимиров Павел Вячеславович
Рождение ребёнка
08.09.2022
Сын: Петрович Савелий Павлович
Отец ребёнка: Петрович Павел Сергеевич
Республика Польша