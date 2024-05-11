Сигов Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.2009
Мать ребёнка: Сигова (Калинина) Владислава Владимировна
Рождение ребёнка
06.07.2016
Сын: Сигов Федор Иванович
Мать ребёнка: Сигова (Калинина) Владислава Владимировна