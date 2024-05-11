Сигов Иван Викторович 17.05.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сигов Иван Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигова (Калинина) Владислава Владимировна

Рождение ребёнка
07.06.2009

Сын: Сигов Степан Иванович

Мать ребёнка: Сигова (Калинина) Владислава Владимировна

Рождение ребёнка
06.07.2016

Сын: Сигов Федор Иванович

Мать ребёнка: Сигова (Калинина) Владислава Владимировна

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