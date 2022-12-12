Устюжанин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1900
Дата смерти17.02.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1900
Бракосочетание
26.01.1918
Ур-Бедари, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.01.1921
Сын: Устюжанин Леонид
Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
16.08.1924
Сын: Устюжанин Николай
Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
10.06.1927
Дочь: Матвеева Таисия
Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
08.04.1932
Сын: Устюжанин Василий
Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
01.12.1935
Сын: Устюжанин Анатолий
Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
20.10.1938
Сын: Устюжанин Юрий
Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна
Смерть
17.02.1947