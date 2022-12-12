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Устюжанин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1900

Дата смерти

17.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1900

Отец: Устюжанин Василий Захарович

Мать: Устюжанина Евдакия Афиногеновна

Бракосочетание
26.01.1918

Жена: Устюжанина Анна Трофимовна

Ур-Бедари, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Устюжанин Леонид

Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.08.1924

Сын: Устюжанин Николай

Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.06.1927

Дочь: Матвеева Таисия

Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.04.1932

Сын: Устюжанин Василий

Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна

Устюжанино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.12.1935

Сын: Устюжанин Анатолий

Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.10.1938

Сын: Устюжанин Юрий

Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Устюжанина Анна Трофимовна

Смерть
17.02.1947
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