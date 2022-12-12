Ефимов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1875
Жена: Трофимова Анна
до 1875
Военная служба
До 24.06.1876
бессрочно отпускной рядовой
Рождение ребёнка
24.06.1876 ст.
Дочь: Ефимова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Трофимова Анна
отец - бессрочно отпускной Владимирского пехотного полка FamilySearch # 7570541 (68 стр)
Рождение ребёнка
15.04.1878
Мать ребёнка: Трофимова Анна
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570540 (135 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.15 Д.6
Смерть
После 1878