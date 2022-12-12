Ефимов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1875

Жена: Трофимова Анна

до 1875
Военная служба
До 24.06.1876
бессрочно отпускной рядовой
Рождение ребёнка
24.06.1876 ст.

Дочь: Ефимова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Трофимова Анна

отец - бессрочно отпускной Владимирского пехотного полка FamilySearch # 7570541 (68 стр)
Рождение ребёнка
15.04.1878

Сын: Ефимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова Анна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
FamilySearch # 007570540 (135 стр) ГАПО (Псков) Ф. 39 О.15 Д.6
Смерть
После 1878
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