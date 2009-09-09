Печникова (Пугачева) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печникова (Пугачева) Вера Павловна

Место рождения

Пузановка, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.10.1921

Дата смерти

09.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1921

Отец: Пугачев Павел Павлович

Мать: Пугачева Варвара Акимовна

Пузановка, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.03.1943

Дочь: Левченко Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Печников Михаил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.08.1945

Сын: Печников Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Печников Михаил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Михаил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.09.2009
Москва, город федерального значения Москва
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