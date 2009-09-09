Печникова (Пугачева) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения20.10.1921
Дата смерти09.09.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1921
Отец: Пугачев Павел Павлович
Рождение ребёнка
?.03.1943
Дочь: Левченко Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Печников Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
29.08.1945
Сын: Печников Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Печников Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.2009