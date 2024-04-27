Савина (Хитрова) Лидия 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савина (Хитрова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Хитров Николай

Мать: Хитрова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Unlock

Отец ребёнка: Савин Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1950

Дочь: Шикинова (Савина) Любовь

Отец ребёнка: Савин Александр

Рождение ребёнка
1952

Сын: Савин Владимир

Отец ребёнка: Савин Александр

Смерть
2008

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