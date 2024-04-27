Савина (Хитрова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Хитров Николай
Мать: Хитрова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савин Unlock
Отец ребёнка: Савин Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1950
Дочь: Шикинова (Савина) Любовь
Отец ребёнка: Савин Александр
Рождение ребёнка
1952
Сын: Савин Владимир
Отец ребёнка: Савин Александр
Смерть
2008