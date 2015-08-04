Козьманов Фёдор Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьманов Фёдор Харлампиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.2015

Дочь: Козьманова Кристина Фёдоровна

Мать ребёнка: Козьманова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.2018

Сын: Козьманов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Козьманова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьманова Валентина Николаевна

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