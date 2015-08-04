Козьманов Фёдор Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.2015
Дочь: Козьманова Кристина Фёдоровна
Мать ребёнка: Козьманова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.2018
Сын: Козьманов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Козьманова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно