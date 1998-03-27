Савельева (Матвеева) Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1933
Дата смерти27.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933
Отец: Матвеев Андрей
Мать: Матвеева Анфиса
Рождение ребёнка
15.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1960
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.1998