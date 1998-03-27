Савельева (Матвеева) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Матвеева) Зинаида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1933

Дата смерти

27.03.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933

Отец: Матвеев Андрей

Мать: Матвеева Анфиса

Рождение ребёнка
15.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1960

Сын: Савельев Михаил Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.1998
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