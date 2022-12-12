Килейников (Степанова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКилейников (Степанова) Лидия

Килейников (Степанова) Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Килейников Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Килейников Константин

Отец ребёнка: Килейников Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Жаворонкова Зинаида

Отец ребёнка: Килейников Иван

Рождение ребёнка
02.07.1902

Дочь: Тимофеева Анна

Отец ребёнка: Килейников Иван

Рождение ребёнка
16.05.1905

Сын: Килейников Иван

Отец ребёнка: Килейников Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1908

Сын: Килейников Алексей

Отец ребёнка: Килейников Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1910

Сын: Килейников Михаил

Отец ребёнка: Килейников Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1913

Дочь: Лощилина Антонина

Отец ребёнка: Килейников Иван

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лемешева Вера

Отец ребёнка: Килейников Иван

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close