Килейников (Степанова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1894
Муж: Килейников Иван
Рождение ребёнка
13.03.1899
Отец ребёнка: Килейников Иван
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Жаворонкова Зинаида
Отец ребёнка: Килейников Иван
Рождение ребёнка
02.07.1902
Дочь: Тимофеева Анна
Отец ребёнка: Килейников Иван
Рождение ребёнка
16.05.1905
Сын: Килейников Иван
Отец ребёнка: Килейников Иван
Рождение ребёнка
12.03.1908
Сын: Килейников Алексей
Отец ребёнка: Килейников Иван
Рождение ребёнка
03.09.1910
Сын: Килейников Михаил
Отец ребёнка: Килейников Иван
Рождение ребёнка
11.06.1913
Дочь: Лощилина Антонина
Отец ребёнка: Килейников Иван
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лемешева Вера
Отец ребёнка: Килейников Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область