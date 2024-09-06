Горохова Зельма Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Горохов) Томара Дмитриевна
Отец ребёнка: Горохов Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Горохов Герман Дмитриевич
Отец ребёнка: Горохов Дмитрий Артемьевич
Смерть
Неизвестно