Горохова Зельма Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Зельма Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Горохов) Томара Дмитриевна

Отец ребёнка: Горохов Дмитрий Артемьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Горохов Герман Дмитриевич

Отец ребёнка: Горохов Дмитрий Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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