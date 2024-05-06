Софронов Сергей Геннадьевич 02.07.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софронов Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова (Морой) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
24.08.2012

Дочь: Софронова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Софронова (Морой) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.2018

Сын: Софронов Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Софронова (Морой) Екатерина Михайловна

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