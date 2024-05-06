Софронов Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.2012
Дочь: Софронова Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Софронова (Морой) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.2018
Сын: Софронов Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Софронова (Морой) Екатерина Михайловна