Масленникова Марина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Марина Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Масленников Федот Иванович

Мать: не указана

Смерть
1963
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