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Масленникова Марина Федотова
Масленникова Марина Федотова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887 ст.
Дата смерти
1963
Пол
Женский
Отец
Масленников Федот Иванович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец:
Масленников Федот Иванович
Мать: не указана
Смерть
1963
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