Белов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Александр Иванович

Белов Александр Иванович

Место рождения

п. Чаны, Новосибирская обл., Российская Федерация

Дата рождения

07.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1958

Отец: Белов Иван Петрович

Мать: Белова (Шпилько) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-проэктировщик
Рождение ребёнка
20.07.1981

Дочь: Белова (Белова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Белов Илья Александрович

Мать ребёнка: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.