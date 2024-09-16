Белов Александр Иванович
Место рожденияп. Чаны, Новосибирская обл., Российская Федерация
Дата рождения07.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-проэктировщик
Рождение ребёнка
20.07.1981
Дочь: Белова (Белова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
13.11.1983
Мать ребёнка: Белова (Бузоверова) Ирина Владимировна