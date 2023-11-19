Феоктистова Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1911 ст.
Сын: Феоктистов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Феоктистов Иван Яковлевич
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.05.1911 Апухлицы Михаил Иванович Феоктистов Апухлицы отец крестьянин Иван Яковлевич Феоктистов Апухлицы мать крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно