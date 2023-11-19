Феоктистова Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова Мария Тимофеевна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктистов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
23.05.1911 ст.

Сын: Феоктистов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Феоктистов Иван Яковлевич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.05.1911 Апухлицы Михаил Иванович Феоктистов Апухлицы отец крестьянин Иван Яковлевич Феоктистов Апухлицы мать крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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