Новоселова (Шалагинова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Шалагинова) Марфа

Место рождения

Шалагиновы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Шалагинов Яков

Мать: не указана

Шалагиновы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Феоктист

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Щепина (Новоселова) Агафья

Отец ребёнка: Новоселов Феоктист

Крысовщина, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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