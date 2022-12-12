Козлов Федор
Место рождения
Дата рождения03.06.1838
Дата смерти30.11.1896
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1838
Отец: Козлов Гурий Тимофеевич
Мать: Козлова Дарья Егоровна
Бракосочетание
02.11.1858
Жена: Козлова Ирина Алексеевна
Язвицы, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1863
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Козлова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.06.1865
Сын: Козлов Петр
Мать ребёнка: Козлова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1870
Сын: Козлов Михаил
Мать ребёнка: Козлова Ирина Алексеевна
Смерть
30.11.1896