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Козлов Федор

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Место рождения

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

03.06.1838

Дата смерти

30.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1838

Отец: Козлов Гурий Тимофеевич

Мать: Козлова Дарья Егоровна

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
02.11.1858

Жена: Козлова Ирина Алексеевна

Язвицы, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1863

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Козлова Ирина Алексеевна

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1865

Сын: Козлов Петр

Мать ребёнка: Козлова Ирина Алексеевна

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1870

Сын: Козлов Михаил

Мать ребёнка: Козлова Ирина Алексеевна

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Смерть
30.11.1896
Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
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