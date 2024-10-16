Шаламова (Перина) Евфимия Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Перина) Евфимия Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

15.04.1904

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаламова Наталья Павлова

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шаламов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Рождение ребёнка
14.09.1863

Дочь: Шаламова Надежда Павлова

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Шаламов Матвей Павлович

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Пророко-Ильинская церковь с. Озеро,15.11.1864г. Крёстный: с. Озеро Шаламов Никифор Евмениеав; Крёсная: с. Озеро Шаламова Варвара Евмениеав (отец восприемников Шаламов Евмений Ефимович).
Рождение ребёнка
07.05.1866

Сын: Шаламов Николай Павлов

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Пророко-Ильинская церковь с. Сикияз, 8.05.1866г. Крёстная: с. Озеро Шаламова Варвара Евменьевна, крестьянская девица.
Рождение ребёнка
06.09.1868

Дочь: Шаламова Анна Павлова

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Пророко-Ильинская церковь с. Сикияз 8.09.1868г. Крёстный: с. Озеро Перин Андрей Ионович, рядовой солдат; Крёстная: с.Озеро Шаламова Варвара Евменьевна.
Рождение ребёнка
18.08.1870

Дочь: Шаламова Мария Павлова

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Рождение ребёнка
23.05.1872

Сын: Шаламов Иоан Павлов

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Рождение ребёнка
09.07.1878

Сын: Шаламов Михаил Павлов

Отец ребёнка: Шаламов Павел Евмениев

Смерть
15.04.1904
Умерла в 62 года. От кашля.

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