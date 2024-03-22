Шилова Ксения Семеновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: Семен Иванович
Мать: Анна Николаевна
Бракосочетание
19.01.1864
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1875
Дочь: Соколова Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Шилов Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилов Александр Никитович
Отец ребёнка: Шилов Никита Васильевич
Смерть
1926