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Шилова Ксения Семеновна

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Место рождения

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: Семен Иванович

Мать: Анна Николаевна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Шилов Никита Васильевич

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1875

Дочь: Соколова Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Шилов Никита Васильевич

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Александр Никитович

Отец ребёнка: Шилов Никита Васильевич

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1926
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