Гуфайзен Хая Залмоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуфайзен Хая Залмоновна

Место рождения

Сретенск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миллер (Гуфайзен) Сара

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каверзина (Гуфайзен) Тойба

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуфайзин Иосиф

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуфайзен Феоктист

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гуфайзин Леонид Абрамович

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Смерть
Неизвестно

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