Капустина (Воинова) Апполинария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1911
Дата смерти26.10.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1911
Отец: Воинов Василий Павлович
Мать: Сизова Арина Ефимовна
Бракосочетание
23.02.1930
Рождение ребёнка
19.08.1939
Дочь: Савостьянова (Капустина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Капустин Василий Алексеевич
Место жительства
После 1940
Пензино, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
26.10.1998