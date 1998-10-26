Капустина (Воинова) Апполинария Васильевна 28.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капустина (Воинова) Апполинария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1911

Дата смерти

26.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1911

Отец: Воинов Василий Павлович

Мать: Сизова Арина Ефимовна

Бракосочетание
23.02.1930

Муж: Капустин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1939

Дочь: Савостьянова (Капустина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Капустин Василий Алексеевич

Место жительства
После 1940
Пензино, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
26.10.1998

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