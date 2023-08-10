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Козлов Кузьма Сергеевич

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Козлов Сергей

Мать: Козлова Евдокия

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривихина (Козлова) Надежда Кузьминична

Мать ребёнка: Козлова Анна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина (Козлова) Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Козлова Анна Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Козлова Анна Захаровна

Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Куделькина Зинаида Кузьминична

Мать ребёнка: Козлова Анна Захаровна

Смерть
1952
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

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