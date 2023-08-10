Козлов Кузьма Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Козлов Сергей
Мать: Козлова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривихина (Козлова) Надежда Кузьминична
Мать ребёнка: Козлова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина (Козлова) Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Козлова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Козлова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Куделькина Зинаида Кузьминична
Мать ребёнка: Козлова Анна Захаровна
Смерть
1952