Ковалевская Нонна Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.08.1932
Дата смерти07.04.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1959
Дочь: Дударь Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Дударь Михаил Дмитриевич
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дударь Михаил Дмитриевич
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.04.2014