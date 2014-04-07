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Ковалевская Нонна Михайловна

Место рождения

Бако, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Дата рождения

01.08.1932

Дата смерти

07.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1932

Отец: Ковалевский Михаил Петрович

Мать: Ковалевская Екатерина Дмитриевна

Бако, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударь Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.12.1959

Дочь: Дударь Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Дударь Михаил Дмитриевич

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дударь Михаил Дмитриевич

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.04.2014

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