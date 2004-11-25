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Филина Капиталина Анатольевна

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Место рождения

Сосновка, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.01.1914

Дата смерти

25.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914

Отец: Анатолий

Мать: не указана

Сосновка, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.09.1939

Дочь: Фурман Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Филин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.01.1942

Сын: Филин Африкан Николаевич

Отец ребёнка: Филин Николай Дмитриевич

Ижморский район Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1952

Дочь: Долматова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Филин Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Николай Дмитриевич

Смерть
25.11.2004
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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