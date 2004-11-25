Филина Капиталина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1914
Дата смерти25.11.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914
Отец: Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1939
Дочь: Фурман Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Филин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.01.1942
Отец ребёнка: Филин Николай Дмитриевич
Ижморский район Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1952
Дочь: Долматова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Филин Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2004
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область